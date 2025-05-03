По данным следствия, чиновник получил от предпринимателя 2500 долларов США за содействие в размещении автомобильной газовой заправочной станции на территории громады. За эти средства он обещал организовать принятие соответствующего решения исполнительным комитетом поселкового совета и выдачу паспорта привязки временного сооружения.
Поселкового голову задержали после передачи предпринимателю разрешительных документов и получения второй части взятки. Сейчас решаются вопросы избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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