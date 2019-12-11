Новости Одессы и Одесской области

Разбросанные елки, глинтвейн и Ромина в черном: Дерибасовская готовится к Новому году (фото)

Разбросанные елки, глинтвейн и Ромина в черном: Дерибасовская готовится к Новому году (фото)

Главная улица Одессы готовится к Новому году, несмотря ни на что. Наблюдается суета, желание украсить входы во всевозможные заведения как-нибудь эксклюзивно.

Некоторым это и в самом деле удается: поражает одна из витрин, где торчит огромный нос (уж не гоголевский ли?) из-под хвои. Привлекает внимание и чисто одесский атрибут — лодка, которая тоже успела принарядиться по-новогоднему.

Из-под хвои, удивляя прохожих, торчит нос

Из-под хвои, удивляя прохожих, торчит нос

Лодка тоже прибарахлилась

Лодка тоже прибарахлилась

В общем, все стараются изо всех сил. Одесситы в соцсетях по этому поводу выражают свои мнения: в городе, мол, еще от траура после пожара не отошли, а тут веселье, зачем так торопиться? Стоит, впрочем, отметить, что многие новогодние украшательства и даже новогодние елки появились задолго до трагедии.

На Дерибасовской особенно поразило одно место, где по брусчатке были разбросаны живые елки. Это шла подготовка к установке одной огромной ели, собранной из множества небольших елок. Процесс трудоемкий, длился не один день. Над ним работали сразу несколько человек.

О том, как ель будет наряжена, говорить пока рано — до состояния готовности ей далековато.

Знаменитая корова Ромина, которая, как известно, очень часто «переодевается», пребывает в черном «одеянии», на ее спине значится «голодный повар».

Корову Рамину пока не облачили в праздничный наряд

Корову Рамину пока не облачили в праздничный наряд

На улице уже продают горячий чай и глинтвейн. Пока горячие напитки особым спросом не пользуются: не по-зимнему тепло. На главной улице города то и дело встречаются самые разные украшенные елочки — большие и малые.

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Мария Котова
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