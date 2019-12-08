В день национального траура по жертвам пожара в Одессе устанавливают елку

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по жертвам погибших при пожаре в одесском колледже.

Однако день скорби не стал помехой для работ по установке новогодней елки на улице Дерибасовской.

Так, на главной улице города уже установили каркас, к которому крепят сосновые ветви.

Напомним, по последним данным, количество погибших при пожаре в одесском колледже составляет 10 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются круглосуточно.

8 декабря в Одессу прибыл премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Фото: Юлия Сущенко

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