Разбойник грабил возле кладбища: угрожал женщинам «розочкой»

Патрульные Одессы разыскали злоумышленника, который под угрозой забрал у женщин мобильные телефоны.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

8 августа районе 2-го Христианского кладбища к патрульным обратились две женщины с просьбой о помощи.

Они рассказали, что к ним подошел неизвестный мужчина и начал угрожать им. Напал на одну из женщин, а затем угрожая разбитой стеклянной бутылкой забрал мобильные телефоны.

Гражданки предоставили описание нападавшего. Обследуя прилегающую территорию, на улице Водопроводной, патрульные обратили внимание на мужчину, который подпадал под описание.

Его задержали.

Во время поверхностного осмотра, в кармане были обнаружены телефоны потерпевших.

Также женщины опознали нападавшего.

В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ст.187 (разбой) УК.

Ранее сообщалось, что в Одессе разбойник с Кавказа напал на таксиста

Фото пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области