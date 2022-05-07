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Беспокойное утро в Одессе: наши и вражеские самолеты над городом, угроза ракет

Беспокойное утро в Одессе: наши и вражеские самолеты над городом, угроза ракет

Утро 7 мая в Одессе выдалось неспокойным. Многих горожан обеспокоили проносящиеся низко над городом реактивные истребители. Оказалось, что это Воздушные силы ВСУ. А вот беспилотник оказался российским. И был предсказуемо сбит.

О том, что в Одесском регионе сбит очередной ударно-разведывательный беспилотник «Форпост», сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В Одессе ПВО уничтожила вражеский БПЛА «Форпост» — написал он в своем телеграм-канале.

Что касается истребителей в одесском небе, они оказались украинскими. О чем и сообщила патрульная полиция Одессы, чтобы успокоить обеспокоенных горожан.

Дело также было в том, что звук двигателей реактивного самолета похож на звук двигателя крылатой ракеты, которыми российские фашисты обстреливают наш город.

Поэтому многие испугались, решив, что это очередная ракетная атака.

В тоже время по неподтвержденной пока информации, ракетный удар также был. Он пришелся по инфраструктурным объектам в области. Но отметим, что официальной информации на этот счет пока не поступало.

Фото иллюстративное. На снимке БПЛА «Форпост»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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