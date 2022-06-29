Новости Одессы и Одесской области

Рашисты угрожают жителям Одесской области химической атакой

Рашисты угрожают жителям Одесской области химической атакой

Министерство убийств (так называемое министерство обороны) россии в своей сводке опубликовало фейк о том, что Украина якобы готовит провокацию в Одесской области «с целью обвинить российских военных»

Информацию подхватили сашисткие сми которые вовсю трубят, что Украина готовит провокацию на своей территории «с целью обвинить российских военных».

И по их информации, «провокация» с применением химического оружия должна произойти в Одессе.

фейк о химатаке

Особой гнусности подобным заявлениям придает факт, что 27 июня российские фашисты заявили о «провокации» на Криворожской ТЭС, а 28 июня, на следующий день нанесли по ней ракетный удар, проведя очередную, вслед за уничтожением торгового центра в Кременчуге, террористическую атаку.

Впрочем, подобные заявления с угрозами в адрес одесситов минубийств рф делает не в первый раз. Фейки об опорных пункта и складах ВСУ в школах и больницах появляются в последнее время порой по два раза в неделю.

Но особо запомнилась пасхальная история о том, как украинская армия на Пасху переоденется в российскую военную форму и войдет в город убивая всех направо и налево.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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