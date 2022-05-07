Как прошла в Одессе ночь на 7 мая: угроза ракетных атак и сетевых провокаций (видео)

Ночь на субботу, 7 мая 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области относительно спокойно, хотя под утро прозвучали сигналы воздушной тревоги.
Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
Как рассказал Братчук, наши силы противовоздушной обороны продолжают выполнять свои боевые задания. Подробности он обещал предоставить позже.
По словам спикера ОВА, сейчас враг пытается более интенсивно проводить воздушную разведку и снова угрожает Одесскому региону ракетными атаками.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги»,
– призывает Братчук.
Также он напомнил, что в 22:00 8 мая стартует затяжной комендантский час.
Помимо этого, спикер ОВА напоминает, что Одесса и Одесская область являются объектами повышенного внимания со стороны вражеских подразделений информационно-психологических спецопераций и советует не реагировать на сетевые провокации.
Доброго ранку, ми з Одеси!
Ніч в місті та області пройшла без обстрілів.
Ранок розпочався з сигналу повітряної тривоги. Працювали наші підрозділи ППО.
Дотримуйтесь інформаційної гігієни та уникайте можливих провокацій.
Разом до Перемоги!
Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 6 мая 2022 г.