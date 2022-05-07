Как прошла в Одессе ночь на 7 мая: угроза ракетных атак и сетевых провокаций (видео)

Отставить слезы: во Всемирном клубе одесситов открылась выставка военной карикатуры Ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 06 мая Главные темы: Пока Европа платит за газ в евро, Путин не может получить доступ к своим деньгам. В Британии инфляция превысит 10%. Причина – пандемия и война в Украине. Сверхприбыли, полученные энергетическими компаниями Австрии из-за путинской агрессии, планируют изъять в бюджет страны. ЕС пытается принять эмбарго на нефть. Подруга Путина – Кабаева под прицелом (ЕС планирует включить прежнюю гимнастку в санкционный список). Зеленский приглашает Штайнмайера и Шольца в Киев. Путин извиняется перед Израилем за антисемитские высказывания Лаврова ПОДРОБНЕЕ