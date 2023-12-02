Рашисты снова атаковали Одесскую область «шахедами» – есть попадание

По информации Сил обороны юга Украины, выпустив ударные беспилотники типа «Shahed-131/136» с территории временно оккупированного Крыма (мыс Чауда), враг направил их из акватории Черного моря по прибрежным районам области.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов. А на Днепропетровщине была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

При этом имело место попадание адания в инфраструктурный объект. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Люди не пострадали.

Ранее мы рассказывали о ситуации на фронте на утро 647-го дня войны.