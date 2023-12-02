Рашисты снова атаковали Одесскую область «шахедами» – есть попадание

В ночь на субботу, 2 декабря 2023 года, российские оккупационные войска совершили очередную дроновую атаку по Одесщине.
По информации Сил обороны юга Украины, выпустив ударные беспилотники типа «Shahed-131/136» с территории временно оккупированного Крыма (мыс Чауда), враг направил их из акватории Черного моря по прибрежным районам области.
Силами противовоздушной обороны было уничтожено 10 ударных дронов. А на Днепропетровщине была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
При этом имело место попадание адания в инфраструктурный объект. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован.
Люди не пострадали.
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