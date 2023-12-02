Рашисти знову атакували Одеську область «шахедами» – є влучення

У ніч на суботу, 2 грудня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили чергову дронову атаку на Одещині.
За інформацією Сил оборони півдня України, випустивши ударні безпілотники типу Shahed-131/136 з території тимчасово окупованого Криму (мис Чауда), ворог спрямував їх з акваторії Чорного моря прибережними районами області.
Силами протиповітряної оборони було знищено 10 ударних дронів. А на Дніпропетровщині було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
При цьому мало місце влучення у інфраструктурний об’єкт. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.
Люди не постраждали.
Раніше ми розповідали про ситуацію на фронті на ранок 647 -го дня війни.