Рашисти знову атакували Одеську область «шахедами» – є влучення

Війна, день 647: йде наступ на Мелітопольському напрямку Сьогодні, у суботу, 2 грудня 2024 року, розпочалася шістсот сорок сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Про ситуацію на ранок цього дня повідомляє Генштаб ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі оголосили збір на ковдри для поранених військових: як долучитись Зігріваючи ковдри вкрай необхідні для евакуації поранених бійців, що воюють на Херсонському напрямку. Довга евакуація у холоді часто призводить до гіпотермії – однієї з основних причин смертності серед поранених. Тисяча таких ковдр допоможуть урятувати життя наших захисників. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ