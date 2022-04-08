Ракетный удар по Одессе: повреждены 2 дома, есть пострадавшие

Стали известны подробности ракетного удара по Одессе в ночь на пятницу, 8 апреля 2022 года.

По официальной информации Оперативного командования «Юг», этой ночью с территории аннексированного россией Крыма враг нанес по Одессе и Одесской области удар тремя управляемыми ракетами. В результате были повреждены два здания, есть и пострадавшие, их количество сейчас уточняется.

При этом, как отмечает официальный Телеграм-канал мэрии Одессы «Одеса Офiцiйно», на фоне ракетных ударов обычная практика врага – активизация диверсионно-разведывательных групп, в том числе в приграничных регионах, с целью оказать психологическое давление на гражданское население и усилить панику.

Также сообщается, что корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.

Несмотря на то, что накануне украинские войска существенно подвинули врага на Николаевском и Херсонском направлениях, обстановка остается напряженной: противник интенсивно обстреливает отвоеванные у него территории. Целями оккупантов остаются объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщалось, вечером 7 апреля 2022 Одесса в очередной раз подверглась ракетному обстрелу.

Напоминаем, что сообщать места падения ракет, а также снимать сами ракеты и последствия их падения запрещено законом: по этой информации противник может скорректировать удар и повторить его. Следует помнить, что за такие действия в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Фото иллюстративное, Cenzor.net