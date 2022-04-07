Вечером 7 апреля Одессу обстреляли ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Ближе к 11 вечера 7 апреля 2022 Одесса в очередной раз подверглась ракетному обстрелу. О жертвах и разрущениях информации пока не поступало.

Куда целились российские агрессоры и добились ли своей цели – пока неясно. Дело в том, что в этот раз многие одесситы стали свидетелями настоящей битвы в воздухе. Было видно как с земли оставляя за собой яркие лиловые хвосты, поднимаются в небо ракеты комплексов противовоздушной обороны.

Также, по официально не подтвержденной пока информации, была сбита ракета противника. В тоже время в Одессе и окрестностях было слышно 2-3 сильных взрыва.

Никакой информации о жертвах и разрушениях нет.

В Одесской областной военной администрации вновь напоминают, что законом запрещено сообщать места падения ракет, а также снимать сами ракеты и последствия их падения. По этой информации противник может скорректировать удар и повторить его. И следует помнить, что за такие действия в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

ОБНОВЛЕНО в 23:55. Информация от Оперативного командования «Юг»:

В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области.

Подробности уточняются.

Напоминаем о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации.

Доверяйте достоверным источникам и не помогайте врагу!

Перед этим российская федерация обстреливала наш город крылатыми ракетами 3 апреля и 4 апреля.

Ранее 1 апреля ракетному обстрелу подвергся населенный пункт в Одесской области.

Фото иллюстративное