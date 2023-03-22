Ракетный удар по Одессе 21 марта: прокуратура начала расследование (фото)

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование ракетного удара по Одессе, нанесенного вечером 21 марта 2023 года. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства. Расследование проводится по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, во вторник, 21 марта, около 19:50 российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли ракетный удар по одному из районов Одессы. В результате ракетного удара повреждены крыша и межэтажные перекрытия трехэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Выбиты стекла в нескольких близлежащих домах и монастыре.

По предварительным данным, три человека получили травмы, один из них госпитализирован.

На месте работали прокуроры, следователи СБУ и полиции, которые зафиксировали очередное военное преступление россии.

Напомним, ранее пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о причинах ракетного удара, который россия нанесла по Одессе вечером 21 марта.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 21 марта российская авиация со стороны Черного моря обстреляла Одессу ракетами. В городе были слышны сильные разрывы, также сообщалось о пожаре.

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