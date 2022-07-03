Ракетные удары по Сергеевке и ТЦ в Кременчуге не были случайными

Специалисты установили, что в обоих случаях ракеты запускались с близкого расстояния, такого, которое сводит вероятность промаха или ошибки прицеливания к минимуму.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО «Национальное сопротивление».

По информации Центра враг осуществляет прицельные ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине. Там рассказали, как пришли к таким выводам.

О проблемах точности ракет Х-22 известно еще в СССР. Тогда в их характеристики закладывалась погрешность в 500 м от цели с компенсацией недостатка точности за счет мощности удара. Однако война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500м и достигает вплоть до 3км.

С мая ВС РФ начали опробовать Х-22 с целью выяснения ее эффективности, и за полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность.

Теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры:

удар по Кременчугу совершен с расстояния 200 км;

удар по Белгород-Днестровскому совершен со 170 км.

Поэтому удары по гражданским объектам – это не ошибка точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины.

В этой связи в Центре предостерегают:

во время воздушной тревоги следуйте в укрытие;

помните о правиле 2 стен и 2 выходов.