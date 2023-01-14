Ракетная атака 14 января: когда Одесская область будет снова со светом? (видео)

В результате сегодняшней ракетной атаки рашистов Одесская область снова осталась без электроснабжения. Когда его возобновят, рассказал в своем вечернем видеообращении глава областной военной администрации Максим Марченко.

Он напомнил, что перед угрозой ракетного удара компания «Укрэнерго» всегда дает команду ДТЭК на снижение лимита мощности до минимальных значений для того, чтобы сохранить энергосистему страны и ее повреждения в случае попадания вражеских ракет. И после угрозы для возобновления мощности требуется некоторое время, и это точно не один час.

Обозначенные лимиты позволяют обеспечить электричеством только больницы и критическую инфраструктуру – объекты водо- и теплоснабжения.

Кроме того, повреждение объектов критической инфраструктуры в других областях тоже влияет на энергосистему Одесской области.

По словам Марченко, в обычные дни ОВА контролирует справедливость распределения через Госэнергонадзор и Службу безопасности Украины, однако ежедневно получаемые лимиты не позволяют выйти на понятные и четкие графики отключений. Но в области постоянно проводится работа, чтобы увеличить лимиты мощности.

«Кто-то, видимо, забыл, что у нас идет война и кто на самом деле виноват в отсутствии света. Я вам напоминаю, что враг постоянно пытается дестабилизировать ситуацию, манипулируя недоверием к власти и запуская всевозможные фейки. Несмотря на это, алминистрация работает и будет работать круглосуточно ради жителей Одесчины и постоянно заботиться об их быте и главное – безопасности региона»,

– резюмировал Марченко.

Напомним, сегодня, 14 января 2023 года, враг снова атаковал ракетами территорию Украины. В результате имело место попадания в объекты критической инфраструктуры, в том числе и в Одесской области.

И если в нашем регионе люди не пострадали, то в Днепре одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом – есть погибшие и пострадавшие, в том числе и дети.

Силы противовоздушной обороны сбили над территорией Одесской области четыре крылатых ракеты. Всего во время сегодняшнего массированного удара было уничтожено 25 из 38 ракет различных типов.