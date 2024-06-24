В Одессе раздался сильный взрыв: над городом черный дым (ОБНОВЛЕНО)

Сигнал тревоги прозвучал в 7:50. В Одесской областной военной администрации призвали жителей Одессы и Одесского района оставаться в безопасных местах до отбоя в связи с ракетной опасностью.

Силы обороны Юга сообщили о движенни двух ракет в направлении Одессы и Одесского района. С высокой вероятностью это были Калибры, сообщает телеграм-канал «Николаевский Ванек».

Спустя несколько минут прозвучал сильный взрыв, который слышали одесситы. После взрыва вспыхнул масштабный пожар. Клубы черного дыма наблюдают жители центра города, Молдаванки и пригорода.

По городу распространяется запах гари.

Сейчас ракетной опасности нет — прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Обновлено в 8:53

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется.

Продолжается ликвидация пожара.