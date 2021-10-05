Верховная Рада начала процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с поста главы парламента. Депутаты собрали нужное количество подписей и намерены как можно скорее решить этот вопрос.

Давайте разберемся, что произошло и почему в президентской партии «Слуга народа» больше не хотят видеть Разумкова на должности спикера.

Какие полномочия у Разумкова на посту спикера?

Спикер или глава парламента — это неофициальные названия главы Верховной Рады. Дмитрий Разумков стал руководить парламентом 29 августа 2019 года.

Глава Верховной Рады — это второй человек в государстве после президента, по крайней мере так говорит Конституция. Если президент досрочно покинет свой пост, то его обязанности временно будет исполнять глава парламента.

Полномочий у главы Верховной Рады много и все они весомые:

ведет заседания парламента

организовывает разработку планов законотворческой работы

подписывает акты, принятые депутатами

представляет Верховную Раду в отношениях с другими органами власти

отвечает за смету Верховной Рады

обращается в суд по вопросу лишения депутатского мандата

А еще глава парламента отвечает за дисциплину: он может созывать и проводить заседания комитетов, если они плохо выполняют свои обязанности.

За что хотят убрать Разумкова с должности главы парламента?

Политические эксперты и депутаты называют две причины: это закон против олигархов и закрытие каналов Медведчука — NewsOne, ZIK и 112 Украина. По этим вопросам у Разумкова не совпадает точка зрения с президентом Зеленским.

Дмитрий Разумков не поддержал санкции РНБО против каналов Медведчука. По его мнению, в Украине достаточно механизмов, чтобы забрать лицензии у телеканалов, которые сотрудничают со страной-агрессором. И для этого не обязательно вводить санкции.

Что касается закона о борьбе с олигархами, то Разумков публично критиковал депутатов и пытался снять законопроект с голосования. Он говорил, что закон не доработан, в нем много проблемных мест. 10 сентября Дмитрий Разумков отправил проект закона в Венецианскую комиссию, которая должна проверить его на соответствие европейским нормам.

Но не дожидаясь решения Венецианской комиссии, 23 сентября депутаты проголосовали за «антиолигархический» закон. Дмитрий Разумков не присутствовал во время голосования — по официальной версии он повторно заразился COVID-19.

Даже после принятия закона об олигархах, Разумков продолжал критиковать его, говоря о нарушении регламента.

Эксперты и политики едины во мнении, что из-за своей позиции Разумков потерял доверие партии «Слуга народа» и лично Зеленского. Потому что законопроект об олигархах — инициатива президента.

Как Разумкова будут снимать с должности спикера?

Чтобы уволить главу парламента, депутатам необходимо потрудиться. Процедура состоит из двух этапов:

собрать не менее 150 подписей депутатов

проголосовать за отставку не менее 226 голосов

Подписи уже собраны. На выездном заседании фракции «Слуга народа» в Трускавце, куда Разумкова не пригласили, депутаты собрали нужное количество подписных листов.

Теперь депутаты должны собраться в Верховной Раде и проголосовать за отставку Разумкова. В «Слуге народа» уверены, что на голосовании наберут больше 240 голосов.

Согласно правилам, Дмитрий Разумков должен подготовить отчет о своей работе и о том, как расходовались бюджетные средства по смете. Процедура отставки проходит в течение 10 дней. Если у депутатов возникнут вопросы к Разумкову и его работе на должности главы парламента, то Верховная Рада может создать временную следственную комиссию. Но депутаты пока ничего об этом не заявляли.

Скорее всего, голосование за отставку Разумкова пройдет 7 октября. Потому что во вторник 5 октября Верховная Рада большинством голосов отстранила его от ведения заседаний на ближайшие два дня.

Таким образом, народные избранники хотят уложиться в десятидневный срок, как это прописано в регламенте. Ведь следующие пленарные заседания парламента будут только 19-22 октября.

Что интересно, 8 октября у Дмитрия Разумкова день рождения.

Кто будет после Разумкова?

Депутаты считают, что должность Разумкова займет его первый заместитель — Руслан Стефанчук. У него есть опыт работы в парламенте, он стал заместителем Разумкова в один с ним день — 29 августа 2019 года. Поэтому эта кандидатура не вызывает у депутатов и экспертов сомнений.

После своей возможной отставки, Разумков планирует оставаться в политике. Он намерен выполнить обещания, которые давал во время предвыборной кампании. Перейдет ли Разумков в оппозицию или сменит политическую партию — об этом он не говорил.

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Фото: liga.net