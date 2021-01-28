Рада рекомендовала Кабмину установить специальный тариф на электроэнергию.

Верховная Рада приняла постановление о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.
“За” на заседании 28 января проголосовали 337 нардепов.
Этим документом Рада предоставила Кабинету министров ряд рекомендаций, а именно:
- установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.
- ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;
- установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).
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