Рада рекомендовала Кабмину установить специальный тариф на электроэнергию.

Свет стал дороже: кому и сколько придется платить? Отмена льготного тарифа на электроэнергию (первые 100 киловатт по 90 копеек за киловатт) ощутимо ударит по карману пенсионеров, которые экономили на каждом киловатте, чтобы вложиться в норму. А что будет с льготными киловаттами на электроотопление и действует ли еще ночной тариф? Вопросов с оплатой за электроэнергию много. Попробуем разобраться в самых актуальных. ПОДРОБНЕЕ

Электроэнергия для населения подорожает уже скоро – Минэнерго Электроэнергия для населения подорожает, а решение об этом примут в самое ближайшее время. Рост тарифов объясняется необходимостью стабилизировать рынок электроэнергии. ПОДРОБНЕЕ