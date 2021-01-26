Отмена льготного тарифа на электроэнергию (первые 100 киловатт по 90 копеек за киловатт) ощутимо ударит по карману пенсионеров, которые экономили на каждом киловатте, чтобы вложиться в норму. А что будет с льготными киловаттами на электроотопление и действует ли еще ночной тариф? Вопросов с оплатой за электроэнергию много. Попробуем разобраться в самых актуальных.

Об отмене льготного тарифа на электроэнергию и субсидии

С начала года была установлена фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей. Теперь независимо от объемов потребления она составляет 1,68 гривны за киловатт-час с НДС (до этого за первые 100 киловатт платили по 0,90 гривны за киловатт).

Период действия фиксированного тарифа установлен до 31 марта этого года, о чем сказано в Постановлении Кабмина № 1325 от 28 декабря 2020 года («О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. №483»).

Отмена льготной цены на первые 100 киловатт автоматически увеличивает сумму в платежке, что, безусловно, добавляет масла в «тарифный огонь». По этому поводу депутаты уже подали законопроект в Верховную Раду, которым предлагается вернуть льготный тариф за первые 100 киловатт. И в нынешней ситуации такое решение было бы правильным.

Но рассчитывать на это, очевидно, не стоит. В Министерстве социальной политики уточнили, что 3,1 миллиона домохозяйств, которые получают субсидию, не почувствуют повышения тарифов. Оно покроется увеличенным размером субсидии. А те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, при необходимости тоже могут обратиться за государственной помощью.

Поговаривали и об отмене ночного тарифа для многозонных счетчиков. Но пока льготная оплата при потреблении электроэнергии в часы минимальной нагрузки энергосистемы сохранилась. В зависимости от времени суток применяется соответствующий понижающий коэффициент. Так, пользуясь стиральной машиной или бойлером в ночное время, можно значительно сэкономить семейный бюджет.

Льготные коэффициенты для многозонных счетчиков

Зона Время суток Коэффициент ДЛЯ ДВУХЗОННЫХ СЧЕТЧИКОВ Ночь с 23.00 до 7.00 0,5 День с 7.00 до 23.00 1 ДЛЯ ТРЕХЗОННЫХ СЧЕТЧИКОВ Ночь с 23.00 до 6.00 0,4 Полупиковая нагрузка с 7.00 до 8.00 с 11.00 до 20.00 с 22.00 до 23.00 1 Пиковая нагрузка с 8.00 до 11.00 с 20.00 до 22.00 1,5

Кому пообещали компенсацию?

Вслед за решением Кабмина отменила льготные цены на электроэнергию для некоторых категорий и Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно Постановлению Нацкомиссии «О признании утратившими силу некоторых постановлений НКРЭ и НКРЭКУ» №15 от 6 января 2021 года, отменены льготы на электроэнергию:

для многодетных семей (оплата за электроэнергию составляла 0,90 гривны за кВт/ч независимо от объемов потребления);

для общежитий с общим прибором учета электроэнергии (тариф – 0,90 гривны за кВт/ч);

для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС (предоставлялась скидка в размере 30% от действующего тарифа);

для балансосодержателей имущества (Балансосодержатели имущества, которое используется для компактного проживания переселенцев – это старые здания санаториев, домов отдыха и так далее), которое используется для компактного проживания переселенцев (тариф был на уровне 1,40 гривны за кВт/ч (без НДС);

для потребителей, которые пользуются электроотопительными установками (в период с 1 октября по 30 апреля оплата за электроэнергию составляла 0,90 гривны за кВт/ч при объеме потребления до 3000 кВт/ч в месяц).

Теперь все названные выше группы потребителей должны платить по единому тарифу – 1,68 гривны за киловатт-час с НДС.

На электроотоплении стоит остановиться подробнее, поскольку без льгот оплата чревата огромной дырой в кармане потребителей. А еще не так давно, в 2016-2017 годах, домохозяйствам с индивидуальным отоплением настойчиво советовали менять газовые котлы на электрические. Теперь, выходит, это не имеет смысла и люди зря потратились?

Есть надежда, что правительство найдет выход из ситуации. В частности, премьер-министр заявил о том, что в ближайшее время Кабинет Министров утвердит механизм, благодаря которому домохозяйства с электроотоплением будут получать то ли субсидию, то ли компенсацию за повышение тарифов на электроэнергию. Причем компенсацию планируют начислять задним числом – с января и независимо от доходов получателя. Размер выплат, говорят, составит 1000 гривен. Так ли это будет – скоро узнаем.

Ольга Новикова

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