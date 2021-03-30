Рада приравняла цифровые паспорта к бумажным

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада приняла законопроект, который приравнивает электронные ID-паспорта украинцев к обычным. «За» проголосовали 302 из 424 народных депутатов.

По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Украина стала первым в мире государством, приравнявшим цифровые паспорта к бумажным.

Таким образом, с 23 августа 2021 года биометрический загранпаспорт или ID-карта в приложении «Дія» на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждении украинского гражданства. С их помощью украинцы смогут открывать счета в банках онлайн, проводить кассовые операции, путешествовать по Украине, заселяться в отель, получать посылки на почте, подтверждать возраст в супермаркетах и т.д.

Однако для путешествия за границу по-прежнему надо иметь бумажный аналог загранпаспорта.

Напомним, 4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о цифровых паспортах граждан Украины.

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Фото: Цензор. Нет