Рада приравняла цифровые паспорта к бумажным

Сегодня, 30 марта, Верховная Рада приняла законопроект, который приравнивает электронные ID-паспорта украинцев к обычным. «За» проголосовали 302 из 424 народных депутатов.
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По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, Украина стала первым в мире государством, приравнявшим цифровые паспорта к бумажным.
Таким образом, с 23 августа 2021 года биометрический загранпаспорт или ID-карта в приложении «Дія» на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждении украинского гражданства. С их помощью украинцы смогут открывать счета в банках онлайн, проводить кассовые операции, путешествовать по Украине, заселяться в отель, получать посылки на почте, подтверждать возраст в супермаркетах и т.д.
Однако для путешествия за границу по-прежнему надо иметь бумажный аналог загранпаспорта.
Напомним, 4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о цифровых паспортах граждан Украины.
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Фото: Цензор. Нет