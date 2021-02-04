Законопроект о цифровых паспортах в Украине Рада поддержала в первом чтении

Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о цифровых паспортах граждан Украины.

Как сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, «за» проголосовали 303 депутата.

Таким образом, теперь украинцы смогут пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными в приложении «Дiя» в смартфоне, в частности, путешествовать по Украине, открывать банковские счета и получать всевозможные услуги.

«Вариантов «не принять» «Дію» больше не будет. Команда Минцифры и комитет цифровой трансфомации разработали изменения в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», – сообщил Федоров.

По словам министра, ранее пользование цифровыми паспортами регулировалось Постановлением Кабмина, а принятие законопроекта повышает статус использования е-паспортов на юридическом уровне.

По данным главы Минцифры, на сегодняшний день ID-картами в смартфоне могут воспользоваться около 5 млн, а цифровым загранпаспортом – до 16 млн украинцев.

Также одобрен законопроект, определяющий терминологию, в частности, применение электронных паспортов.

Законопроєкт про цифрові паспорти прийнято в першому читанні. Нарешті. Надважливий етап у побудові цифрової держави та… Опубликовано Михайло Федоров Четверг, 4 февраля 2021 г.

Фото: Цензор. Нет