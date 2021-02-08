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В Украине упростят процедуру “прописки”: что обещают? 

В Украине упростят процедуру “прописки”: что обещают? 

В Украине планируют упростить регистрацию места жительства и перевести эту процедуру в электронный формат.

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров заявил в эфире “Украина 24”.

Он рассказал, что уже с 1 сентября 2021 года чиновникам запретят требовать от граждан бумажные документы. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров. Однако это только на уровне планов, Минцифры готовит соответствующий законопроект

“С апреля запускаем услугу, она будет полудекларативная. Штамп в паспорте – мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку”, – заявил Федоров.

С 1 апреля также упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

Если заявление будет заполнять собственник жилья, то подтверждение придет автоматически, если нет – владельцу жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы о регистрации в паспортах.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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