Можно ли сэкономить на уплате налогов? Оказывается, да. Причем есть способы сделать это абсолютно законно. Для этого существуют налоговые льготы и скидки. «Одесская жизнь» разбиралась, кто и как может ими воспользоваться.

Кто имеет право на налоговые скидки и льготы?

Налоговые льготы и скидки могут получить только трудоустроенные граждане, с зарплаты которых официально взимается налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18%.

Что такое налоговая скидка?

Налоговая скидка — это компенсация государством части суммы, потраченной на определенные товары или услуги. На нее могут претендовать граждане независимо от размера своего заработка. Она не распространяется на военный сбор (1,5%), а только позволяет вернуть НДФЛ, уплаченный за:

обучение в вузе, детсаду, школе, ПТУ, учреждении дополнительного образования за себя или родственников;

проценты по ипотеке;

благотворительные взносы неприбыльным организациям (не более 4% от годового дохода налогоплательщика);

лечение себя или родственников, в том числе приобретение протезов (кроме не связанных с медицинскими показаниями), донорских компонентов, жизненно необходимых лекарств;

взносы в негосударственный пенсионный фонд, на пенсионный депозитный счет в банке или по договору страхования жизни;

государственные услуги по усыновлению ребенка;

переоборудование автомобиля на потребление биотоплива или сжиженного газа;

аренду жилья для переселенцев.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заполнить декларацию о доходах и подать в налоговую службу подтверждающие документы. При этом в текущем году можно вернуть часть потраченной суммы в предыдущем, то есть, например, в 2020-м за 2019 год.

Что такое налоговая социальная льгота?

Налоговая социальная льгота дает возможность заплатить налог не со всей зарплаты, а только с ее части. Но тут есть нюанс – воспользоваться ею могут граждане с очень низкой зарплатой, которая в 2020-м до налогообложения не превышала 2940 грн в месяц.

Размер льготы высчитывается в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2102 грн – и составляет 1051 грн (в 2020 году). Претендовать на льготу могут те, кто воспитывает двух или более детей в

возрасте до 18 лет.

На большие льготы можно рассчитывать, если есть определенный статус:

одинокие матери или отцы, вдовы (вдовцы), опекуны или попечители;

лица, содержащие ребенка с инвалидностью;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, и ликвидаторы ее последствий (I и II категории);

ученики, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты;

инвалиды I и II групп;

лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов;

участники боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.

Чтобы получить льготу, необходимо написать заявление на имя работодателя и предоставить документы, подтверждающие ваш статус.