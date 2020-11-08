Можно ли сэкономить на уплате налогов? Оказывается, да. Причем есть способы сделать это абсолютно законно. Для этого существуют налоговые льготы и скидки. «Одесская жизнь» разбиралась, кто и как может ими воспользоваться.
Кто имеет право на налоговые скидки и льготы?
Налоговые льготы и скидки могут получить только трудоустроенные граждане, с зарплаты которых официально взимается налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18%.
Что такое налоговая скидка?
Налоговая скидка — это компенсация государством части суммы, потраченной на определенные товары или услуги. На нее могут претендовать граждане независимо от размера своего заработка. Она не распространяется на военный сбор (1,5%), а только позволяет вернуть НДФЛ, уплаченный за:
- обучение в вузе, детсаду, школе, ПТУ, учреждении дополнительного образования за себя или родственников;
- проценты по ипотеке;
- благотворительные взносы неприбыльным организациям (не более 4% от годового дохода налогоплательщика);
- лечение себя или родственников, в том числе приобретение протезов (кроме не связанных с медицинскими показаниями), донорских компонентов, жизненно необходимых лекарств;
- взносы в негосударственный пенсионный фонд, на пенсионный депозитный счет в банке или по договору страхования жизни;
- государственные услуги по усыновлению ребенка;
- переоборудование автомобиля на потребление биотоплива или сжиженного газа;
- аренду жилья для переселенцев.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заполнить декларацию о доходах и подать в налоговую службу подтверждающие документы. При этом в текущем году можно вернуть часть потраченной суммы в предыдущем, то есть, например, в 2020-м за 2019 год.
Что такое налоговая социальная льгота?
Налоговая социальная льгота дает возможность заплатить налог не со всей зарплаты, а только с ее части. Но тут есть нюанс – воспользоваться ею могут граждане с очень низкой зарплатой, которая в 2020-м до налогообложения не превышала 2940 грн в месяц.
Размер льготы высчитывается в размере 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2102 грн – и составляет 1051 грн (в 2020 году). Претендовать на льготу могут те, кто воспитывает двух или более детей в
возрасте до 18 лет.
На большие льготы можно рассчитывать, если есть определенный статус:
- одинокие матери или отцы, вдовы (вдовцы), опекуны или попечители;
- лица, содержащие ребенка с инвалидностью;
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, и ликвидаторы ее последствий (I и II категории);
- ученики, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты;
- инвалиды I и II групп;
- лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов;
- участники боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.
Чтобы получить льготу, необходимо написать заявление на имя работодателя и предоставить документы, подтверждающие ваш статус.