Пышнотелая одесситка стала Мисс Plus Size Украина (видео)

Конкурс состоялся в Киеве. В нем приняли участие 23 украинки с пышными формами.

Судьи единогласно отдали победу одесситке. Хотя и других девушек вниманием не обошли – все получили поощрительные титулы.

29-летняя Наталья родом из Вилково, но сейчас живет в Одессе, где имеет свой малый бизнес – продуктовый магазин.

По словам девушки, победить в таком конкурсе было ее мечтой.

«Это нереально круто… Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою – предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год!» – поделилась она в Facebook.

В следующем году Наталья Степановская будет представлять Украину на международном конкурсе. Разумеется, если карантин к тому времени закончится.

Фото: Культурометр

Видео: ТСН