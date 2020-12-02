Пышнотелая одесситка стала Мисс Plus Size Украина (видео)

Уроженка Одесской области Наталья Степановская стала победительницей конкурса красоты Top World Plus Size Ukraine 2020 («Мисс Plus Size»).
Конкурс состоялся в Киеве. В нем приняли участие 23 украинки с пышными формами.
Судьи единогласно отдали победу одесситке. Хотя и других девушек вниманием не обошли – все получили поощрительные титулы.
29-летняя Наталья родом из Вилково, но сейчас живет в Одессе, где имеет свой малый бизнес – продуктовый магазин.
По словам девушки, победить в таком конкурсе было ее мечтой.
«Это нереально круто… Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою – предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год!» – поделилась она в Facebook.
В следующем году Наталья Степановская будет представлять Украину на международном конкурсе. Разумеется, если карантин к тому времени закончится.
Фото: Культурометр
Видео: ТСН