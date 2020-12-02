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Пышнотелая одесситка стала Мисс Plus Size Украина (видео)

Пышнотелая одесситка стала Мисс Plus Size Украина (видео)

Уроженка Одесской области Наталья Степановская стала победительницей конкурса красоты Top World Plus Size Ukraine 2020 («Мисс Plus Size»).

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Конкурс состоялся в Киеве. В нем приняли участие 23 украинки с пышными формами.

Судьи единогласно отдали победу одесситке. Хотя и других девушек вниманием не обошли – все получили поощрительные титулы.

29-летняя Наталья родом из Вилково, но сейчас живет в Одессе, где имеет свой малый бизнес – продуктовый магазин.

По словам девушки, победить в таком конкурсе было ее мечтой.

«Это нереально круто… Прекрасная традиция передавать корону из года в год! Но прежде чем передать свою – предстоит еще много чего сделать и успеть за этот год!» – поделилась она в Facebook.

В следующем году Наталья Степановская будет представлять Украину на международном конкурсе. Разумеется, если карантин к тому времени закончится.

Фото: Культурометр

Видео: ТСН

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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