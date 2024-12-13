Пятница, 13 декабря: стоит ли волноваться о магнитной буре

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 13 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури — это природные явления, которые возникают из-за взаимодействия Солнца с магнитным полем Земли. Когда из Солнца выходит корональный массовый выброс (КМВ) или быстрый солнечный ветер, это может вызвать возмущения в земной магнитосфере. Такие бури могут влиять на здоровье, спутниковые системы, радиосвязь, навигацию и даже энергетические сети, а также вызвать северное сияние.

Магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.