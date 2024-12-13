П’ятниця, 13 грудня: чи варто хвилюватися про магнітну бурю

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 13 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі – це природні явища, що виникають через взаємодію Сонця з магнітним полем Землі. Коли з Сонця виходить корональний масовий викид (КМВ) чи швидкий сонячний вітер, це може спричинити обурення у земній магнітосфері. Такі бурі можуть впливати на здоров’я, супутникові системи, радіозв’язок, навігацію та навіть енергетичні мережі, а також викликати північне сяйво.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – на слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – по К-індексу.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі «червоного» рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.