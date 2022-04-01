Путин может быть смертельно болен: данные журналистского расследования

Издание «Проект» опубликовало у себя расследование, посвященное здоровью президента РФ. Бросаются в глаза страсть тирана к нетрадиционной медицине и регулярные встречи с хирургом- онкологом. Путин тяжело болен или просто маниакально переживает о своём здоровье? Пересказываем главное.

В этом году президенту РФ должно исполниться 70 лет. Похоже, что к юбилею Путин задумал преподнести себе любимому подарок в виде «денациализованной» Украины. Ведь, судя по всему, последние годы его беспокоят лишь два жизненно важных вопроса – и нет, это не благосостояние россиян и не место России в мире. Все его усилия направлены на уничтожение нашей страны и сохранение собственного здоровья. По первому пункту, слава ВСУ, у него шансов нет. А вот по второму пункту появляются новые подробности.

Придя к власти 22 года назад, 47-летний Путин позиционировал себя как активного мужчину в самом расцвете сил. Любовь к спорту и здоровому образу жизни должны были вдохновлять граждан и добавлять восхищения таким лидером. Особенно на фоне сильно сдававшего тогда Бориса Ельцина. Возможно, так оно было. Поэтому даже в тот момент, когда Путин начал испытывать проблемы со здоровьем, вся его команда максимально этот факт скрывала. Создавать ложные иллюзии и неправдивую картинку мира у населения – это то, чем поистине славится российское правительство.

И с 2012 года Кремль начинает активно использовать так называемые «консервы» – заранее записанные видео с участием вождя. Именно тогда, 10 лет назад, появились первые звоночки о том, что Путин не так здоров, как об этом говорят. Тогда на время были отменены командировки и дальние перелеты президента, а мероприятия с его участием укорачивались. В марте 2015 года Путин не показывается на публике, а все транслируемые кремлёвскими СМИ встречи оказываются «консервами». Та же ситуация повторяется в августе 2017 года. В разгар избирательной кампании в феврале 2018 года он отменяет все публичные мероприятия. А в сентябре 2021 года он заявил о том, что «слишком многие вокруг болеют коронавирусом», и вовсе ушёл на «самоизоляцию», и полностью перешёл к формату видеосвязи. А те, кого президент РФ допускал к телу, должны пересидеть две недели на карантине и предоставить негативный тест на Covid 19 и анализы кала. При этом его волнения никак не касались остальных. Так, большую пресс-конференцию в 2020 году тоже провели с помощью видеосвязи. Путин, избранные журналисты и Песков должны были сидеть в маленьком зале, а все остальные отдельно от них. Но из-за позитивного теста на Covid 19 Пескова «отодвинули» от президента и посадили в общем зале, где находилось более 700 человек. Какая-то очень показательная ситуация и прекрасный пример «заботы» президента РФ о своих гражданах.

Возвращаясь к исчезновениям Путина из информационного пространства, журналисты издания «Проект» утверждают, что это время президент РФ посвящал лечению и как минимум дважды ему проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины. Несколько лет назад Путин начал публично интересоваться тем, какие шансы на излечение от рака щитовидной железы. А среди врачей, которые сопровождают его в важных поездках и на отдыхе, незаменимыми остаются хирург-онколог Евгений Селиванов и ЛОР Алексей Щеглов. Стоит уточнить, что именно Лор (отоларинголог) может первым выявить рак щитовидной железы. А всего в последние годы рядом с Путиным в среднем всегда около 9 врачей.

Кроме этого, Путин проявляет большой интерес к нетрадиционной медицине. Причём, что характерно, не к целебным травам, а к пантовым ваннам. Популярным у российской элиты процедурам, ради которых жесточайшим страданиям подвергаются сотни и тысячи алтайских маралов (разновидность оленей). Весной у животных стремительно, по несколько сантиметров в день, растут рога, или панты. В это время они ещё не окостеневшие, а живые, мягкие и наполненные кровью. И ради человеческой прихоти их срезают, часто обычной ножовкой, с отловленных и подвешенных в беспомощном состоянии животных. Зоозащитники сравнивают эту пытку с вырыванием ногтей у человека. Ещё в середине нулевых, по совету Сергея Шойгу, Путин побывал на Алтае и опробовал на себе эту процедуру, которая якобы улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Хотя никаких официальных доказательств этому нет. Но почему бы и нет, маралов на Алтае много, их не жалко…

Ещё в самом начале 2019 года Путин всячески старался демонстрировать свое крепкое физическое состояние – показательно катался на лыжах, показывался на публике и, казалось бы, никаких проблем не испытывал. А вот в начале осени прошлого года уже достаточно активно пошли разговоры о проблемах со здоровьем у президента РФ. Хотя в беседе с корреспондентом «Осторожно media» Дмитрий Песков на вопрос «Верно ли, что президент Путин не болен раком?» ответил: «Верно».

Известно, что рак щитовидной железы характеризуется значительно меньшей агрессивностью и во многих случаях поддаётся лечению. Не стоит, конечно, ждать от Кремля публичных откровений. Но теперь самоизоляция Путина, боязнь любой инфекции и важные встречи, проводимые президентом в видеоформате или на расстоянии 20 метров с собеседниками, выглядят несколько в ином свете.

Для справки:

15 июля 2021 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией компанию Project Media Inc., связанную с изданием «Проект». Одной из причин стали журналистские расследования, посвящённые окружению Путину.

Иллюстрация: «Проект»