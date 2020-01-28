Пташиний грип в Україні: в Одесі перевірили птахофабрики на наявність вірусу

За даними Держпродспоживслужби, проби беруть у всіх районах Одеської області. Поки випадків «пташиного грипу» не зафіксовано.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
– Керівникам птахогосподарств, їх в області 14, видано припис на переклад на закритий режим роботи і посилення безпеки. Що стосується приватного сектора, на сьогоднішній день проводиться щоденний моніторинг, – сказав представник Держпродспоживслужби в Одеській області Володимир Гиск.
Перевірку почали після того, як в середині січня «пташиний грип» виявили у Вінницькій області, в результаті там загинуло 4000 птахів. Ще 140 тисяч знищили, щоб запобігти поширенню хвороби.
Фото: Волинь-нова
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