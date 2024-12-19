Новости Одессы и Одесской области

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

В четверг, 19 декабря 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы проведут день и вечер без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

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Работы до 16:30-19:00:

  • Абрикосовая,4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Краснова, 11б-14,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства,84-195,
  • Айвазовского, 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.

Вы также можете узнать: Будут ли отключать свет в Одессе 19 декабря?

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Хуторская, 97/г/1.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 2-а Станционная, 12а-54,
  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Базарная, 92, 100,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутская, 80-111,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33,
  • И. Прибика, 30-49,
  • Европейская, 2,4,
  • Цветочная, 1-21,
  • Цветочная, 20-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ковальская, 19-55,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Ольги Благовидовой, 7-37а,
  • Косяченко А., 9-54/2,
  • Литакова, 19-51,
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19,
  • М. Арнаутская, 90-113,
  • М. Лысенко, 1а-27а,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 84-104,
  • Платанова, 1-126,
  • Преображенская, 27-82,
  • Проселочная, 1-39а,
  • Пугачева, 1-34-Б,
  • Путевая, 2а-49б,
  • Радостная, 114,116,
  • С. Рихтера, 33-109,
  • Сельская, 29-44,
  • Спиридоновская, 12-17,
  • Тесс Т., 1-43б,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Транспортная, 1-19,
  • Туристская, 7а-15,
  • Успенская, 72,
  • Шефская, 8-55,
  • пл. В. Холодной, 1, 3,
  • пл. Европейская, 4а, 6,
  • пл. Соборная, 1,
  • пер.1-ый й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Успенский, 3/5-23,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • спуск Военный, 3.

 

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