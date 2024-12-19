Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

В четверг, 19 декабря 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы проведут день и вечер без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 16:30-19:00:
- Абрикосовая,4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Краснова, 11б-14,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,84-195,
- Айвазовского, 34,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.
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Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Хуторская, 97/г/1.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 2-а Станционная, 12а-54,
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Базарная, 92, 100,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- В. Арнаутская, 80-111,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33,
- И. Прибика, 30-49,
- Европейская, 2,4,
- Цветочная, 1-21,
- Цветочная, 20-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ковальская, 19-55,
- Кордонная, 25-74в,
- Ольги Благовидовой, 7-37а,
- Косяченко А., 9-54/2,
- Литакова, 19-51,
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19,
- М. Арнаутская, 90-113,
- М. Лысенко, 1а-27а,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 84-104,
- Платанова, 1-126,
- Преображенская, 27-82,
- Проселочная, 1-39а,
- Пугачева, 1-34-Б,
- Путевая, 2а-49б,
- Радостная, 114,116,
- С. Рихтера, 33-109,
- Сельская, 29-44,
- Спиридоновская, 12-17,
- Тесс Т., 1-43б,
- Тираспольская, 1-12,
- Транспортная, 1-19,
- Туристская, 7а-15,
- Успенская, 72,
- Шефская, 8-55,
- пл. В. Холодной, 1, 3,
- пл. Европейская, 4а, 6,
- пл. Соборная, 1,
- пер.1-ый й Сиреневый, 1-19,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Успенский, 3/5-23,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- спуск Военный, 3.