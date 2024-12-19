Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Чи відключатимуть світло в Одесі 19 грудня? Як відомо, 17 та 18 грудня 2024 року стали для українців «світлими днями», оскільки стабілізаційні відключення світла у ці дні не застосовувалися. Показово, що обмеження скасували після того, як у країні почали діяти нові, уніфіковані графіки відключень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла в Одесі: до чого готуватися у середу, 18 грудня (ОНОВЛЕНО) Завтра, в середу, 18 грудня 2024 року, в Одесі та на Одещині, як і по всій Україні, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені після низки масованих атак російських агресорів на енергооб’єкти нашої країни. У той же час для побутових споживачів буде задіяно лише половину черги відключень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як будуть вимикати світло в Одесі 17 грудня Стабілізаційні відключення електрики, які діяли з 17 листопада та були запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки, на 17 грудня не заплановані. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ