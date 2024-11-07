Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

В четверг, 7 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса отключений.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1,
- Дачная, 4/2,
- Длинная, 93-123,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Костанди, 68-129,
- Левитана, 59, 61,
- Львовская, 29-78,
- Люстдорфская дорога, 129-179а/1,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Михаила Жука (Новгородская), 2а-53а,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104,195,
- Симоненко, 1,11а,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34-102,
- Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 51-60/1,2,
- Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
- пер. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- переулок 1-й Равенства, 90, 86,197,
- переулок Теофила Фраермана (переулок 2-й Новгородский), 1-14,
- переулок 2-й, 3-й Юннатов,
- переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева),
- пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева),
- пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева),
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
- пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
- переулок Равенства, 92, переулок Трудовой, 1-8,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
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Северный РЭС
Работы до 17.00:
- 1-я линия,
- 2-я линия,
- 3-я линия,
- 4-я линия,
- 9-я линия, /2-й Лиманчик/,
- Головатого атамана, 33-103,
- Наливная, 1, 4, 4а,
- Атамана Чепиги, 4-104,
- Петренко, 21,
- Черноморского Казачества, 26-298,
- пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.
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Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Французский б-р, 14-39,
- Адмирала Лазарева, 65-92,
- Академическая, 1, 5а,б,в,г,
- Армейская, 13-18а,
- Артиллерийская, 3а,
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10,
- Бажана, 1-20,
- Бассейная, 4,
- Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Бреуса, 1-3
- Водопроводная, 2/корп. 4, 1-11,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82,
- Гранатная, 1-25, 126,3
- Довженко, 1-8,
- Запорожская, 4/8-21,
- Зоопарковая, 1-21,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11,
- Цветочная, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а,
- Кордонная, 3а-74в,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- Кропивницкого, 1-18/22,
- Люстдорфская дорога, 8-22,
- Малая Арнаутская, 69, 69а,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- Мечникова, 63,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Независимости, 16/1,
- Александра Довженко, 4а,
- Пантелеймоновская, 68,
- Педагогическая, 16-44,
- Северная, 14,
- Платанова, 1-126,
- Прохоровская, 51-61,
- Радостная, 114, 116,
- Ришельевская, 63-78,
- Святослава Рихтера, 8-108,
- Сегедская, 5,
- Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а,
- Сельская, 7-44,
- Складская, 21,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а,
- Тинистая, 9/корп. 12, 16/10, 16/9в,
- Транспортная, 7-11,
- Туристская, 1-19,
- Ференца Листа (Елина),
- Хвойная, 15,
- Кирпичнозаводская, 3-17а,
- Гранитная (Чернышевского), 5-134,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- дорога Фонтанская, 17, 19,
- пл. Алексеевская, 11, 13,
- пл. Старосина, 3-15а,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
- переулок 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
- переулок 3-й Бассейный, 19-23а,
- переулок Ботанический, 2-6,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ватманский, 1,2,4,5,6,
- переулок Вознесенский, 1-26,
- переулок Вокзальный, 5,11, 25,
- переулок Александрийский (переулок Волжский), 1-22,
- переулок Гранатный, 2-8/1,
- переулок Халайджогло (переулок Елисаветградский), 3-9,
- пер. Каховский, 2,4,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок Люстдорфский, 8,
- пер. Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1б,
- переулок Северный, 14,
- переулок Клубничный, 12, 18,
- переулок Светлый, 8-14,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- пер. Товарный, 5-11, переулок Туристский, 2-12б,
- переулок Хвойный, 2-27/1,
- переулок Шампанский, 1, 9,
- проезд Бузьковий, 1-6,
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15,
- просп. Шевченко,
- тупик Волна, 7, 7а, 10.