Новости Одессы и Одесской области

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

Проверьте свой адрес: где в Одессе не будет света сегодня

В четверг, 7 ноября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса отключений.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1,
  • Дачная, 4/2,
  • Длинная, 93-123,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Костанди, 68-129,
  • Левитана, 59, 61,
  • Львовская, 29-78,
  • Люстдорфская дорога, 129-179а/1,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Михаила Жука (Новгородская), 2а-53а,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104,195,
  • Симоненко, 1,11а,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34-102,
  • Чикаленко Евгения (Ак. Вильямса), 51-60/1,2,
  • Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
  • пер. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • переулок Теофила Фраермана (переулок 2-й Новгородский), 1-14,
  • переулок 2-й, 3-й Юннатов,
  • переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева),
  • пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева),
  • пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева),
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
  • переулок Равенства, 92, переулок Трудовой, 1-8,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

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Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • 1-я линия,
  • 2-я линия,
  • 3-я линия,
  • 4-я линия,
  • 9-я линия, /2-й Лиманчик/,
  • Головатого атамана, 33-103,
  • Наливная, 1, 4, 4а,
  • Атамана Чепиги, 4-104,
  • Петренко, 21,
  • Черноморского Казачества, 26-298,
  • пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.

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Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Французский б-р, 14-39,
  • Адмирала Лазарева, 65-92,
  • Академическая, 1, 5а,б,в,г,
  • Армейская, 13-18а,
  • Артиллерийская, 3а,
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10,
  • Бажана, 1-20,
  • Бассейная, 4,
  • Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Бреуса, 1-3
  • Водопроводная, 2/корп. 4, 1-11,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82,
  • Гранатная, 1-25, 126,3
  • Довженко, 1-8,
  • Запорожская, 4/8-21,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11,
  • Цветочная, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а,
  • Кордонная, 3а-74в,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • Кропивницкого, 1-18/22,
  • Люстдорфская дорога, 8-22,
  • Малая Арнаутская, 69, 69а,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • Мечникова, 63,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Независимости, 16/1,
  • Александра Довженко, 4а,
  • Пантелеймоновская, 68,
  • Педагогическая, 16-44,
  • Северная, 14,
  • Платанова, 1-126,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Радостная, 114, 116,
  • Ришельевская, 63-78,
  • Святослава Рихтера, 8-108,
  • Сегедская, 5,
  • Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а,
  • Сельская, 7-44,
  • Складская, 21,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а, Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а,
  • Тинистая, 9/корп. 12, 16/10, 16/9в,
  • Транспортная, 7-11,
  • Туристская, 1-19,
  • Ференца Листа (Елина),
  • Хвойная, 15,
  • Кирпичнозаводская, 3-17а,
  • Гранитная (Чернышевского), 5-134,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • дорога Фонтанская, 17, 19,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пл. Старосина, 3-15а,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
  • переулок 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
  • переулок 3-й Бассейный, 19-23а,
  • переулок Ботанический, 2-6,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ватманский, 1,2,4,5,6,
  • переулок Вознесенский, 1-26,
  • переулок Вокзальный, 5,11, 25,
  • переулок Александрийский (переулок Волжский), 1-22,
  • переулок Гранатный, 2-8/1,
  • переулок Халайджогло (переулок Елисаветградский), 3-9,
  • пер. Каховский, 2,4,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок Люстдорфский, 8,
  • пер. Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1,1б,
  • переулок Северный, 14,
  • переулок Клубничный, 12, 18,
  • переулок Светлый, 8-14,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • пер. Товарный, 5-11, переулок Туристский, 2-12б,
  • переулок Хвойный, 2-27/1,
  • переулок Шампанский, 1, 9,
  • проезд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15,
  • просп. Шевченко,
  • тупик Волна, 7, 7а, 10.

 

 

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