Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

У четвер, 7 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Ак. Корольова, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1,
- Дачна, 4/2, Довга, 93-123,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Костанді, 68-129,
- Левітана, 59, 61,
- Львівська, 29-78,
- Люстдорфська дорога, 129-179а/1,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Михайла Жука (Новгородська), 2а-53а,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104,195,
- Симоненка, 1,11а,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34-102,
- Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 51-60/1,2,
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
- пров. Волокидіна (пров. Шолохова), 1-12,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
- пров. 2-й, 3-й Юннатів,
- пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва),
- пров. Характерників (пров. 4-й Тимірязєва),
- пров. Кобзарський (пров. 5-й Тимірязєва),
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Трудовий, 1-8,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3
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Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- 1-а лінія ,
- 2-а лінія,
- 3-я лінія,
- 4-а лінія,
- 9-а лінія, /2-й Лиманчик/,
- Головатого отамана, 33-103,
- Наливна,1, 4, 4а,
- Отамана Чепіги, 4-104,
- Петренко, 21,
- Чорноморського Козацтва, 26-298,
- пров. Павла Кравцова, 2, 2Б.
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Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Французький б-р, 14-39,
- Адмірала Лазарєва, 65-92,
- Академічна, 1, 5а,б,в,г,
- Армійська, 13-18а,
- Артилерійська, 3а,
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10,
- Бажана, 1-20,
- Басейна, 4,
- Богдана Хмельницького, 23-33, 52-66,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Бреуса, 1-3
- Водопровідна, 2/корп.4, 1-11,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Геннадія Афанасьева (Генерала Цвєтаєва), 36-82,
- Гранатна, 1-25, 126,3
- Довженка, 1-8,
- Запорізька, 4/8-21,
- Зоопаркова, 1-21,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11,
- Квіткова, 1-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,79а,
- Кордонна, 3а-74в,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- Кропивницького, 1-18/22,
- Люстдорфська дорога, 8-22,
- Мала Арнаутська, 69, 69а,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- Добровольців (Маршала Говорова), 5-16б,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- Мечникова, 63,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Незалежності, 16/1,
- Олександра Довженка, 4а,
- Пантелеймонівська, 68,
- Педагогічна, 16-44,
- Північна, 14,
- Платанова, 1-126,
- Прохоровська, 51-61,
- Радісна, 114, 116,
- Рішельєвська, 63-78,
- Святослава Ріхтера, 8-108,
- Сегедська, 5,
- Семінарська, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- Середньофонтанська, 4, 10, 12, 14, 14а,
- Сільська, 7-44,
- Складська, 21,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а,
- Тіниста, 9/корп.12, 16/10, 16/9в,
- Транспортна, 7-11,
- Туристська, 1-19,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Хвойна, 15,
- Цегельнозаводська, 3-17а,
- Гранітна (Чернишевського), 5-134,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- дорога Фонтанська, 17, 19,
- пл. Олексіївська, 11, 13,
- пл. Старосіна, 3-15а,
- пров. 1-й Басейний, 10-23,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
- пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
- пров. 3-й Басейний, 19-23а,
- пров. Ботанічний, 2-6,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Ватманський, 1,2,4,5,6,
- пров. Вознесенський, 1-26,
- пров. Вокзальний, 5,11, 25,
- пров. Олександрійський (пров. Волзький), 1-22,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- пров. Халайджогло (пров. Єлисаветградський), 3-9,
- пров. Каховський, 2,4,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Люстдорфський, 8,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Північний, 14,
- пров. Полуничний, 12, 18,
- пров. Світлий, 8-14,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Товарний, 5-11,
- пров. Туристський, 2-12б,
- пров. Хвойний, 2-27/1,
- пров. Шампанський, 1, 9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна) , 6-15,
- просп. Шевченка,
- тупик Хвиля, 7, 7а, 10.