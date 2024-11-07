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Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

Перевірте свою адресу: де в Одесі не буде світла сьогодні

У четвер, 7 листопада 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Ак. Корольова, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1,
  • Дачна, 4/2, Довга, 93-123,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Костанді, 68-129,
  • Левітана, 59, 61,
  • Львівська, 29-78,
  • Люстдорфська дорога, 129-179а/1,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Михайла Жука (Новгородська), 2а-53а,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104,195,
  • Симоненка, 1,11а,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34-102,
  • Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 51-60/1,2,
  • Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
  • пров. Волокидіна (пров. Шолохова), 1-12,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
  • пров. 2-й, 3-й Юннатів,
  • пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва),
  • пров. Характерників (пров. 4-й Тимірязєва),
  • пров. Кобзарський (пров. 5-й Тимірязєва),
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Трудовий, 1-8,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3

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Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • 1-а лінія ,
  • 2-а лінія,
  • 3-я лінія,
  • 4-а лінія,
  • 9-а лінія, /2-й Лиманчик/,
  • Головатого отамана, 33-103,
  • Наливна,1, 4, 4а,
  • Отамана Чепіги, 4-104,
  • Петренко, 21,
  • Чорноморського Козацтва,  26-298,
  • пров. Павла Кравцова, 2, 2Б.

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Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Французький б-р, 14-39,
  • Адмірала Лазарєва, 65-92,
  • Академічна, 1, 5а,б,в,г,
  • Армійська, 13-18а,
  • Артилерійська, 3а,
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10,
  • Бажана, 1-20,
  • Басейна, 4,
  • Богдана Хмельницького, 23-33, 52-66,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Бреуса, 1-3
  • Водопровідна, 2/корп.4, 1-11,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),  1-63а,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Геннадія Афанасьева (Генерала Цвєтаєва), 36-82,
  • Гранатна, 1-25, 126,3
  • Довженка, 1-8,
  • Запорізька, 4/8-21,
  • Зоопаркова, 1-21,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11,
  • Квіткова, 1-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,79а,
  • Кордонна, 3а-74в,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • Кропивницького, 1-18/22,
  • Люстдорфська дорога, 8-22,
  • Мала Арнаутська, 69, 69а,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • Добровольців (Маршала Говорова), 5-16б,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • Мечникова, 63,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Незалежності, 16/1,
  • Олександра Довженка, 4а,
  • Пантелеймонівська, 68,
  • Педагогічна, 16-44,
  • Північна, 14,
  • Платанова, 1-126,
  • Прохоровська, 51-61,
  • Радісна, 114, 116,
  • Рішельєвська, 63-78,
  • Святослава Ріхтера, 8-108,
  • Сегедська, 5,
  • Семінарська, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • Середньофонтанська, 4, 10, 12, 14, 14а,
  • Сільська, 7-44,
  • Складська, 21,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а,
  • Тіниста, 9/корп.12, 16/10, 16/9в,
  • Транспортна, 7-11,
  • Туристська, 1-19,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Хвойна, 15,
  • Цегельнозаводська, 3-17а,
  • Гранітна (Чернишевського), 5-134,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • дорога Фонтанська, 17, 19,
  • пл. Олексіївська, 11, 13,
  • пл. Старосіна, 3-15а,
  • пров. 1-й Басейний, 10-23,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 1-й Водопровідний, 4-13,
  • пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. 2-й Водопровідний, 2,4,
  • пров. 3-й Басейний, 19-23а,
  • пров. Ботанічний, 2-6,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Ватманський, 1,2,4,5,6,
  • пров. Вознесенський, 1-26,
  • пров. Вокзальний, 5,11, 25,
  • пров. Олександрійський (пров. Волзький), 1-22,
  • пров. Гранатний, 2-8/1,
  • пров. Халайджогло (пров. Єлисаветградський), 3-9,
  • пров. Каховський, 2,4,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Люстдорфський, 8,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Північний, 14,
  • пров. Полуничний, 12, 18,
  • пров. Світлий, 8-14,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Товарний, 5-11,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • пров. Хвойний, 2-27/1,
  • пров. Шампанський, 1, 9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна) , 6-15,
  • просп. Шевченка,
  • тупик Хвиля, 7, 7а, 10.
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