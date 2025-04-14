Магнитные бури
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Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на мощные выбросы энергии от Солнца. Они могут не только выводить из строя технику, но и вызвать недомогание у людей. Магнитные бури классифицируются по шкале G – от G1 (легкие) до G5 (экстремальные).

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Последствия для самочувствия

Геомагнитные колебания могут быть особенно ощутимы для метеозависимых людей. Частые симптомы:

  • головная боль, головокружение;
  • раздражительность, резкие перепады настроения;
  • обострение хронических заболеваний;
  • тошнота, сонливость днем и бессонница ночью.

Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью:

  • Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
  • Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
  • Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
  • Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.

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