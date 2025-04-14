Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на мощные выбросы энергии от Солнца. Они могут не только выводить из строя технику, но и вызвать недомогание у людей. Магнитные бури классифицируются по шкале G – от G1 (легкие) до G5 (экстремальные).

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Последствия для самочувствия

Геомагнитные колебания могут быть особенно ощутимы для метеозависимых людей. Частые симптомы:

головная боль, головокружение;

раздражительность, резкие перепады настроения;

обострение хронических заболеваний;

тошнота, сонливость днем и бессонница ночью.

Советы во время магнитных бурь

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью: