Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на мощные выбросы энергии от Солнца. Они могут не только выводить из строя технику, но и вызвать недомогание у людей. Магнитные бури классифицируются по шкале G – от G1 (легкие) до G5 (экстремальные).
Выбор редакции: Кинотеатры Одессы: когда появились панорамное кино и первый мультиплекс (видео)
Последствия для самочувствия
Геомагнитные колебания могут быть особенно ощутимы для метеозависимых людей. Частые симптомы:
- головная боль, головокружение;
- раздражительность, резкие перепады настроения;
- обострение хронических заболеваний;
- тошнота, сонливость днем и бессонница ночью.
Советы во время магнитных бурь
Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью:
- Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
- Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
- Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
- Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.