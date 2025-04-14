Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітна буря – це відповідь магнітного поля Землі на потужні викиди енергії від Сонця. Вони можуть не тільки виводити з ладу техніку, а й спричинити нездужання у людей. Магнітні бурі класифікуються за шкалою G – від G1 (легкі) до G5 (екстремальні).
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Наслідки для самопочуття
Геомагнітні коливання можуть бути особливо відчутні для метеозалежних людей. Часті симптоми:
- головний біль, запаморочення;
- дратівливість, різкі перепади настрою;
- загострення хронічних захворювань;
- нудота, сонливість вдень і безсоння вночі.
Поради під час магнітних бур
Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я:
- Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.
- Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
- Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.