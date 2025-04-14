Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – це відповідь магнітного поля Землі на потужні викиди енергії від Сонця. Вони можуть не тільки виводити з ладу техніку, а й спричинити нездужання у людей. Магнітні бурі класифікуються за шкалою G – від G1 (легкі) до G5 (екстремальні).

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Наслідки для самопочуття

Геомагнітні коливання можуть бути особливо відчутні для метеозалежних людей. Часті симптоми:

головний біль, запаморочення;

дратівливість, різкі перепади настрою;

загострення хронічних захворювань;

нудота, сонливість вдень і безсоння вночі.

Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я: