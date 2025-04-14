Магнитные бури
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Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – це відповідь магнітного поля Землі на потужні викиди енергії від Сонця. Вони можуть не тільки виводити з ладу техніку, а й спричинити нездужання у людей. Магнітні бурі класифікуються за шкалою G – від G1 (легкі) до G5 (екстремальні).

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Наслідки для самопочуття

Геомагнітні коливання можуть бути особливо відчутні для метеозалежних людей. Часті симптоми:

  • головний біль, запаморочення;
  • дратівливість, різкі перепади настрою;
  • загострення хронічних захворювань;
  • нудота, сонливість вдень і безсоння вночі.

Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я:

  • Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.
  • Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
  • Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.

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