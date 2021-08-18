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Одесситы прикрыли дверью очередной «портал в потусторонний мир» (видео)

Одесситы прикрыли дверью очередной «портал в потусторонний мир» (видео)

В Одессе в очередной раз провалился асфальт – на этот раз не повезло Высокому переулку.

Находчивые одесситы, судя по всему, сообразив, что коммунальщики могут пожаловать сюда еще нескоро, а достаточно глубокая яма таки может быть опасной, не растерялись и попытались прикрыть открывшийся «портал» старой дверью.

Этот момент запечатлел местный Телеграм-канал «Одесса INFO»:

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, когда исчезнет мега-провал на углу улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина. Заметим, этот провал образовался еще в июле после сильного ливня почти за месяц сильно увеличился и наполнился канализационными стоками.

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Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «Одесса INFO»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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