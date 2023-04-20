Когда ликвидируют провал на Пироговской?

После сильного дождя, накрывшего Одессу 19 апреля, на проезжей части улицы Пироговской провалился асфальт. На месте работают коммунальщики. Движение транспорта на данном участке временно закрыто.

По словам пресс-секретаря филиала «Инфоксводоканала» Сергея Чабана, починить дорожное полотно, при благоприятной погоде, должны до конца недели.

«Наши аварийные службы сейчас работают по этому адресу, проводятся раскопки… Провал идет над канализационным коллектором на глубине около 7,5 метров – это в принципе очень значительная глубина… Мы не можем говорить о том, что является причиной провала. Именно ливень привел к тому, что у нас получился провал проезжей части, но после того, как мы докопаемся непосредственно до трубы, мы сможем понять поврежден ли он во время падения асфальта, были ли какие-то прорывы коммуникации», – пояснил он «Суспiльному Одеса».

В тоже время одесситы отмечают, что перекрытие улицы Пироговской усложнило проезд по городу.

А в КП «Одесгорэлектротранс» проинформировали, что из-за провала на Пироговской изменили схему движения троллейбусы №7 и №9. Сейчас они курсируют по улице Сегедской.

Как сообщалось ранее, за сутки, 19 апреля, в Одессе, по данным метеорологов, выпало 39 мм осадков притом, что месячная норма осадков за апрель составила всего 28 мм. В результате в Одессе и области были зафиксированы подтопления улиц, а также случилось несколько аварий с участием легковых авто и грузового транспорта,