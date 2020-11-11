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Протест моряков: суд удовлетворил требования морского профсоюза

Протест моряков: суд удовлетворил требования морского профсоюза

Окружной административный суд Киева защитил право украинских моряков получать документы для работы на судах, подпадающих под сферу действия новых требований IMO (Международной морской организации). 

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Иск на Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) и Государственную службу морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) подавал Профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). Решение суд вынес 9 ноября.

“Надеемся, что вынесенное судом решение не станет очередным поводом для формального обжалования и затягивания процесса по отказу в выдаче морякам квалификационных документов. А, наоборот, станет достаточным основанием для Министерства инфраструктуры Украины, чтобы обеспечить выполнение взятых на себя Украиной обязательств по Конвенции ПДНВ-78 и обеспечить украинским морякам гарантированное Конституцией Украины право на труд”, — сообщили профсоюз в Фейсбуке.

Также профсоюз предложил создать совместную рабочую группу по решению имеющихся проблемных вопросов функционирования национальной системы образования, подготовки и дипломирования моряков.

Напомним, что как раз 9 ноября в Одессе, Херсоне, Николаеве, Киеве и ряде других городов проходили акции протеста моряков, заявлявших о коррупции в сфере выдачи морских документов.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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