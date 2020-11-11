Протест моряков: суд удовлетворил требования морского профсоюза

Окружной административный суд Киева защитил право украинских моряков получать документы для работы на судах, подпадающих под сферу действия новых требований IMO (Международной морской организации).

Иск на Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) и Государственную службу морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) подавал Профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). Решение суд вынес 9 ноября.

“Надеемся, что вынесенное судом решение не станет очередным поводом для формального обжалования и затягивания процесса по отказу в выдаче морякам квалификационных документов. А, наоборот, станет достаточным основанием для Министерства инфраструктуры Украины, чтобы обеспечить выполнение взятых на себя Украиной обязательств по Конвенции ПДНВ-78 и обеспечить украинским морякам гарантированное Конституцией Украины право на труд”, — сообщили профсоюз в Фейсбуке.

Также профсоюз предложил создать совместную рабочую группу по решению имеющихся проблемных вопросов функционирования национальной системы образования, подготовки и дипломирования моряков.

Напомним, что как раз 9 ноября в Одессе, Херсоне, Николаеве, Киеве и ряде других городов проходили акции протеста моряков, заявлявших о коррупции в сфере выдачи морских документов.

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