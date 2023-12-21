Просила для российской армии сил, огня и победы: жительницу Одессы ждет наказание

В Одессе разоблачили женщину, которая в запрещенной соцсети Одноклассники распространяла информацию, что россия находится на своей земле и поддерживала российскую армию.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
В сообщении говорится, что жительница Хаджибейского района Одессы в российской соцсети распространяла посты с изображением русской символики и солдат. Также она размещала высказывания о поддержке российской армии и ее действиях в Украине.
К примеру, она писала, что российские войска, зайдя в Украину, зашли на свою территорию. Также репостила фото, где перед оккупантами били поклоны и просили для них сил, огня и победы.
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Во время обысков у женщины изъяли мобильный телефон, представляющий интерес для следствия и сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
За совершенное правонарушение ей грозит ограничение или даже лишение свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.