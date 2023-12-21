Просила для російської армії сил, вогню та перемоги: на мешканку Одеси чекає покарання

Про це повідомили у Нацполіції Одеської області

У повідомленні йдеться, що мешканка Хаджибейського району Одеси в російській соцмережі розповсюджувала пости із зображенням російської символіки та солдатів. Також вона розміщувала висловлювання про підтримку російської армії та її дій в Україні.

Наприклад, вона писала, що російські війська, зайшовши в Україну, зайшли на свою територію. Також репостила фото, де нібито перед окупантами били поклони та просили для них сил, вогню та перемоги.

Під час обшуків у жінки вилучили мобільний телефон, який має інтерес для слідства та повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України.

За вчинене правопорушення їй загрожує обмеження або навіть позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.