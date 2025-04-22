Об этом сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.
С первых дней полномасштабного вторжения Денис Мосиенко добровольно стал на защиту Украины от российских захватчиков. В составе 35-й отдельной бригады морской пехоты прошел горячие точки: участвовал в освобождении Херсонщины, Донетчины, держал оборону на Северском направлении. Он был одним из тех, кто каждый день рисковал собой ради нашего будущего.
Жизнь молодого защитника оборвалась 12 апреля 2025 года.
«Ему было всего 26 лет. Впереди могла быть целая жизнь — мечты, семья, мирный труд. Но война забрала его… Но не сломила духа. Денис остался верен Украине до последнего вздоха», — написал Сергей Парпуланский.
Светлая память Герою.
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