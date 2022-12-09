Одесситов пугают полным исчезновением света в особый день

Телеграм-каналы, связанные с россией, распространяют лживую информацию о том, что 12 декабря Одесса останется без света на 5 дней. Это неправда.

Эту информацию опроверг спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Ничего не будет. Тотального ничего не будет. Потому что россия, используя все типы своих ракет, ничего для себя не добьется. Мы знаем как действовать, что делать. Особенно знают наши энергетики. Поэтому прошу вас, пожалуйста, соблюдайте информационную гигиену. Не привязывайтесь к каким-то «сакральным» датам, 12, 12 2022. И ли вот вбросы, что в такое-то время в такой-то день 500 ракет будут лететь в Украину. Сколько их уже прилетело и сколько было сбито?!», — заявил представитель военной администрации.

Свои утверждения вражеские источники «подтверждают» фальшивым документом, который выдают за внутреннее официальное распоряжение одесской сети супермаркетов.