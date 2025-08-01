Ключевые моменты:
- В 2022–2023 годах депутат Таировского поссовета размещала сообщения в пророссийских Telegram-каналах.
- Вела переписку с соратниками, обсуждая способы содействия врагу.
- Квалификация: ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — преступление, совершённое должностным лицом.
- Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
Суть обвинения
30 июля прокуратура Одесской области объявила о подозрении депутату Таировского поселкового совета в совершении преступления по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, связанного с подрывом основ национальной безопасности Украины.
Депутату инкриминируется распространение материалов, содержащих:
- оправдание и признание правомерности вооруженной агрессии РФ,
- отрицание факта агрессии РФ против Украины.
По данным следствия, после начала широкомасштабной войны депутат исповедовала антиукраинскую идеологию и постоянно подыскивала способы способствовать врагу.
В 2022-2023 годах женщина неоднократно размещала в различных вражеских телеграмм-каналах сообщения, содержащие признаки преступления, а также переписывалась об этом со своими знакомыми.
Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании депутату меры пресечения.
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