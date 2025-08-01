Ключевые моменты:

В 2022–2023 годах депутат Таировского поссовета размещала сообщения в пророссийских Telegram-каналах.

Вела переписку с соратниками, обсуждая способы содействия врагу.

Квалификация: ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — преступление, совершённое должностным лицом.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Суть обвинения

30 июля прокуратура Одесской области объявила о подозрении депутату Таировского поселкового совета в совершении преступления по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, связанного с подрывом основ национальной безопасности Украины.

Депутату инкриминируется распространение материалов, содержащих:

оправдание и признание правомерности вооруженной агрессии РФ,

отрицание факта агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, после начала широкомасштабной войны депутат исповедовала антиукраинскую идеологию и постоянно подыскивала способы способствовать врагу.

В 2022-2023 годах женщина неоднократно размещала в различных вражеских телеграмм-каналах сообщения, содержащие признаки преступления, а также переписывалась об этом со своими знакомыми.

Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании депутату меры пресечения.

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