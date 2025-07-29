Ключевые моменты:

Одесситку признали виновной в оправдании вооруженной агрессии РФ.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Подробности дела и приговор суда

Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения женщина начала распространять в мессенджере Telegram сообщения, которые оправдывали действия России. В частности, 8 ноября 2022 года она утверждала, что Херсон не вернется в состав Украины, поскольку, по ее словам, он навсегда стал территорией РФ согласно российской конституции. Также она распространяла аналогичные сообщения о временно оккупированных Крыму и Мелитополе.

На судебном заседании Алена Аксенова полностью признала свою вину и искренне раскаялась. Суд принял во внимание ее раскаяние, активное содействие расследованию и добровольный взнос в размере 5000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком в один год. Мобильный телефон, с которого она писала сообщения, конфисковали в пользу государства.

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