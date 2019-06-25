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Новости Одессы и Одесской области

«Дело “Краяна”»: приговор может быть вынесен уже сегодня

«Дело “Краяна”»: приговор может быть вынесен уже сегодня

Сегодня в Малиновском райсуде Одессы продолжаются дебаты сторон, которые начались накануне, однако антикоррупционные прокуроры на вчерашнем заседании попросту не успели зачитать весь подготовленный ими текст.

Прокуроры САП Максим Кравченко и Валентин Мусияка должны зачитать свой анализ обвинительных доказательств, после этого слово на дебатах передадут стороне защиты. И уже по завершении дебатов коллегия судей сможет вынести свой вердикт.

Как сообщает УСИ из здания суда, на сегодняшнем заседании аншлаг – мэра и других обвиняемых пришли поддержать однопартийцы, обещали появиться и некоторые одиозные оппоненты, а перед самим судом утром провели акции как сторонники Геннадия Труханова, так и его противники.

Председательствующий судья в начале заседания заявил, что в случае нарушений или угрозы жизни и здоровью кого-то из посетителей будут приняты все необходимые меры безопасности, вплоть до переноса судебного заседания.

Как сообщала «Одесская жизнь», в деле о покупке зданий бывшего завода «Краян» на ул. Косовской под размещение “Новой мэрии” сумма претензий к обвиняемым со стороны антикоррупционных структур была снижена вдвое – теперь это не 185 млн. грн., а 92 млн.

Обновленное обвинение по делу зачитали в суде 1 июня.

 

Фото Галины Полищук, пресс-службы Малиновского райсуда и УСИ

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