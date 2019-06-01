Оглашено обновленное обвинение по «делу «Краяна»

Скорректированные пункты обвинительного акта зачитали в пятницу в Малиновском райсуде Одессы прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Одним из основных изменений стало объявленное ранее уменьшение со 185 до 92 млн. грн. суммы средств, в присвоении которых обвиняют восьмерых фигурантов дела, в том числе мэра Одессы, — сообщает “Укринформ“.

Также в новом варианте обвинительного акта говорится, что депутатов горсовета не вводили в заблуждение при принятии решения о приобретение здания бывшего завода “Краян”. Этот вопрос обсуждался на сессии горсовета для реализации проекта “Европейской мэрии” и размещения в одном здании сотрудников многих управлений. Кроме того, были уточнены некоторые обстоятельства предполагаемого сговора.

При этом прокурор САП Максим Кравченко подчеркнул, что правовая квалификация совершенных преступлений оставлена в предыдущей редакции обвинения.

Копии документа были выданы участникам процесса для ознакомления.

Следующее заседание по делу назначено на 20 июня.

Напомним, что НАБУ усматривает целую преступную схему в деле о завладении средствами при покупке здания на ул. Косовской.

Дело рассматривается в суде с прошлого года.

Обвиняемыми по делу, кроме мэра Одессы, являются его заместитель Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор, его заместитель Владимир Радионов, директор ООО “Девелопмент элит” Петр Загодиренко, директор ООО “Valton Group” Игорь Кравченко и оценщик Галина Богданова.