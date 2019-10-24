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Новости Одессы и Одесской области

Прокурор из Одесской области предлагал “решить все вопросы” за 10 тыс долл: его обвиняют в мошенничестве

Прокурор из Одесской области предлагал “решить все вопросы” за 10 тыс долл: его обвиняют в мошенничестве

Сотрудник прокуратуры за 10 тысяч долларов США обещал “вытащить” из СИЗО фигуранта преступной схемы, изменив ему меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранитель пообещал “решить все вопросы” со следствием и судом.

Свою помощь прокурор оценил в 10 тыс долл – ему их дал знакомый задержанного.

На данный момент прокурор с должности отстранен. Он обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерных средств должностному лицу (ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области

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Марина Завгороднюк
Марина Завгороднюк ПРОФИЛЬ
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