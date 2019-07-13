Проход между Воронцовским дворцом и колоннадой закрыли

Одесская новость «С Воронцовской колоннады сняты леса» сменилась новостью «Проход между колоннадой и Воронцовским дворцом закрыт».

Колоннада по-прежнему — за забором, Воронцовский дворец — тоже. Удалось даже заглянуть за ограждение, за которым теперь скрыт дворец: там сложена плитка-брусчатка, прежнее дорожное покрытие снято.

Теперь, если вы хотите пройти от Приморского бульвара к Тещиному мосту, то сделать вам это «напрямую» не удастся. С одной стороны здесь оградительная лента, с другой — «глухой» забор. Он уже оклеен, как это водится, рекламными плакатами.

Как же пройти на Приморский и обратно? Попасть туда можно, только сделав крюк, обогнув Воронцовский дворец. Здесь укладывается новая брусчатка. Причем и саму брусчатку, и то, как она укладывается, уже вовсю обсуждают в соцсетях.

Несмотря на то, что этот исторический участок сейчас стал труднопроходимым, люди все равно здесь часто проходят и некоторые активно мусорят.

Кстати, и экскурсии сюда все равно водят. Экскурсоводы теперь делают акцент не только на исторической уникальности Воронцовского комплекса, который не особенно разглядишь за металлическим ограждением, но и рассказывают о его ремонте-реставрации-реконструкции, которые тоже уже стали чем-то вроде «местной достопримечательности».