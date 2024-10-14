Прогноз синоптиков на вторник, 15 октября: желтый уровень опасности

Завтра, во вторник, 15 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается привычная для Одессы погода с ощущением осени.
Прогноз погоды в Одессе на 15 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°C, днем 15-17°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°C, днем 13-18°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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