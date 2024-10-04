Прогноз синоптиков на субботу, 5 октября: сухо и тепло

Завтра, в субботу, 5 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается сухая и теплая погода.
Прогноз погоды в Одессе на 5 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 22-24°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°C, местами 10-12°C, днем 21-26°C.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
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