Прогноз синоптиков на субботу, 28 сентября: сухо и тепло

Завтра, в субботу, 28 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода, немного облаков, утром слабый туман.
Прогноз погоды в Одессе на 28 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 20-21°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 15-20°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.