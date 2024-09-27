Прогноз синоптиків на суботу, 28 вересня: сухо та тепло

Завтра, у суботу, 28 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла погода, трохи хмар, вранці слабкий туман.
Прогноз погоди в Одесі на 28 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°C, вдень 22-24°C.
Температура морської води 20-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі 15-20°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.